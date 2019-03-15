10 yaşındaki oğluna trafikte araç kullandıran şahıs yakalandı Kayseri’de 10 yaşındaki oğluna trafiğin yoğun olduğu yolda araç kullandıran 1 kişiye trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten işlem yapıldı.

Kayseri’de 10 yaşındaki oğluna trafiğin yoğun olduğu yolda araç kullandıran 1 kişiye trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten işlem yapıldı. Şahsın oğluna araç kullandırırken kaydettiği görüntülerdeki rahatlığı izleyenleri şaşırttı.



Kayseri’de Ünal D. isimli şahıs, 10 yaşındaki oğlu Hidayet D.’ye araç kullanmayı öğretmek için trafiğin yoğun olduğu yerde direksiyon başına geçirtti. Oğlunun araç sürmesini kaydeden Ünal D., araç hızlandığında ise "Gaza yavaş basacaksın oğlum, çok yüklenme" diyerek komut verdi. Ünal D.’nin çektiği görüntü üzerine harekete geçen ekipler, kısa süre içerisinde Ünal D.’yi yakaladı. Ünal D.’ye, belgesiz araç kullandırmak suçundan gerekli idari cezai işlem uygulanırken, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan da adli işlem başlatıldı.

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