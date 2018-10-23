10 yaşındaki kızın başarısı dünya devlerinin radarında

ABD'de yaşayan 10 yaşındaki Samaira Mehta, altı yaşında kodlama öğrendi. Sekiz yaşına geldiğinde CoderBunnyz adlı bir oyun yaptı. Bu oyunun amacı ise diğer çocuklara kodlama yapmayı öğretmek.

CoderBunnyz'in duyulmasının ardından Metha, pek çoğu Google'da gerçekleştirilen çocuklara kodlama atölyelerinde görev aldı. Girdiği bir yarışmada, tasarladığı kutu oyunuyla 2500 dolar ödül kazanarak dikkat çeken Metha, Cartoon Network'ün reklamcılarının ilgisini çekti. Kanalın çektiği "Gerçek Powerpuff Girls" videolarında yer alan Metha'nın şöhreti ve kariyeri o noktadan sonra hızla yükselmiş.

Yaptığı CoderBunnyz isimli oyunla Amazon'da 1000 kopya satan ve 35 bin dolar kazanan Matha, oldukça başarılı bir girişimci.

Dikkatleri üzerine çekti

Arkasında ona destek olan babası Rakesh Mehta, Intel'de ve Oracle'da mühendislik yapmış bir isim. Matha'nın kurduğu "Evet, 1 Milyar Çocuk Kodlayabilir" girişimi de oyununun okullara bağışlanmasını, böylelikle çocukların kodlama öğrenmesini amaçlıyor.

Matha'nın ayrıca oyunlar, robotlar ve kodlama üzerine bir sohbet programı bulunuyor. Oyununa bir de ek paket yapan ve bunu "Dünyanın ilk yapay zeka masa oyunu" olarak tanımlayan Metha, ileride çalışmak için Google ve Microsoft'un şimdiden radarına girmiş durumda.