10 yaşındaki çocukları yuhaladılar

Başkent Ankara’da yaşanan akıllara durgunluk veren olay, “Yok artık” dedirtti. Basketfaul internet sitesinde yer alan habere göre; Özel Arı İlkokulu ile Fevzi Özbey İlkokulu arasında oynanan final maçı sonrası ‘utanç verici’ olaylar yaşandı.

Fevzi Özbey İlkokulu’ndaki öğrencilerin velileri, Özel Arı İlkokulu’nun şampiyon olan 10 yaşındaki öğrencilerini yuhalamaya başladı. Tüm bu hareketler, sosyal medyada büyük tepki çekti.