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10 yaşındaki çocuk, son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'de okul servisinden indiği sırada hafif ticari aracın çarpması sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 10 yaşındaki çocuk, son yolculuğuna uğurlandı.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:00
10 yaşındaki çocuk, son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, servis aracından indikten sonra hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden ilkokul öğrencisi toprağa verildi.

Milli Eğitim Koruma Derneği İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Samet Utku Barak (10) için Kayıhan Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Barak, burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kayıhan Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze töreninde gazetecilere açıklama yapan baba Bekir Barak kazada servis şoförünün ihmalinin olduğunu belirtti.

Servisi o gün farklı bir şoförün kullandığını anlatan Barak, "Servis annesi yok, şoför benim çocuğumu kapının önünde kaldırıma bırakması gerekirken karşı yolda bırakıyor. Orada benim çocuğumla beraber iki çocuğu daha indiriyor. O gün böyle bir ihmal olmuş. Önceki servis şoförü onu bırakmıyordu, karşıya geçiyordu elimize teslim ediyordu. Bütün terslikler o güne denk gelmiş. Böyle acıları başka ailelerin yaşamamasını istiyorum. Servis şirketinden, aracı kullanan şoförden ve çarpan aracın sürücüsünden şikayetçiyim." dedi.

- Okulda anı köşesi oluşturuldu

Öte yandan Samet Utku Barak için eğitim gördüğü Milli Eğitim Koruma Derneği İlkokulunda bir anı köşesi oluşturuldu. Okul yönetimince okulun girişinde oluşturulan köşede "Seni unutmayacağız Samet Utku Barak" yazılı pano altındaki masaya öğrenciler çiçek bıraktı. Öğrenciler duygularını resim ve yazı ile masa üzerindeki kağıtlara yansıttı.

İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Samet Utku Barak, 21 Şubat Perşembe günü okul servisinden Kayhan Mahallesi'ndeki evinin yakınında indiği sırada Gülsüm Dağdaş yönetimindeki 20 R 1214 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı PAÜ Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti. Hafif ticari araç sürücüsü Gülsüm D. ile servis şoförü gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:00
  1. Denizli
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  5. Samet Utku Barak
  6. Servis

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