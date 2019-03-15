10 yaşındaki çocuğa araç sürdürülmesine 2 bin 18 lira ceza

ANKARA (AA) - Kayseri'de 10 yaşındaki çocuğun sürdüğü aracın sahibi olan dedesine, ilgili Kanun maddesi uyarınca 2 bin 18 lira trafik idari para cezası kesildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medyada, küçük yaşta bir çocuğun şehirler arası kara yolunda araç kullandığı görüntülerin yer alması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Konu hakkında ilgili birimlerce inceleme başlatıldığı ve araç kullanan çocuğun 2009 doğumlu Ü.E.D, görüntüleri çekenin ise baba H.D. olduğunun tespit edildiği bildirildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Yapılan tespite istinaden görevlilerimizce söz konusu araç sahibi olan ve aynı zamanda H.D'nin de babası olan Ü.D'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 36/3-a maddesinde (sürücü belgesiz olarak araç kullanmak) yer alan ihlalden dolayı 2 bin 18 Türk lirası trafik idari para cezası uygulanmış ve hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 (trafik güvenliğini tehlikeye sokma) maddesi gereğince adli tahkikat yapılmak üzere jandarma komutanlığı görevlilerine teslim edilmiştir.



Ayrıca bahse konu video görüntülerinde, aracın yanından geçtiği görülen aracın emniyet aracı olmadığı, başka bir resmi kuruma ait logolu bir araç olduğu tespit edilmiştir."