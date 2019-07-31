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10. Uluslararası "Güler Ertan" fotoğraf yarışması ödülleri sahiplerini buldu

20.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:27
10. Uluslararası "Güler Ertan" fotoğraf yarışması ödülleri sahiplerini buldu

20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen 10. Uluslararası "Güler Ertan" fotoğraf yarışması ödülleri sahiplerini buldu.



Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFST) onaylı yarışmaya 46 ülkeden tam bin 35 fotoğraf sanatçısı 7 bin 861 fotoğraf ile yarışmaya katıldı. Kemal Sunal Amfi Tiyatro’da düzenlenen ödül töreninde Renkli Serbest, Siyah Beyaz Serbest ve Okumak kategorilerinde dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödülleri takdim edildi.



“Fotoğraf sanatçıları büyük bir gönüle sahiptirler”


FIDAF 2. Başkanı Hayri Gürhan Ozanoğlu’yla birlikte fotoğraf yarışmasının jüri üyelerine ve dereceye giren sanatçılara ödüllerini takdim eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Fotoğraf sanatçıları hayatı ve hayatın içindekileri objektiflerine sığdıracak kadar büyük bir gönüle sahiptirler. Fotoğraf sanatçıları en güzel anı da en acı anı da çektikleri fotoğraf kareleri ile tüm dünyayla paylaşır. Festivalimizin en önemli etkinliklerinden biri de Uluslararası "Güler Ertan" fotoğraf yarışmamızdır. Bu güzel eserlerini bizimle ve tüm dünyayla paylaştıkları için fotoğraf sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yarışmada emeği geçen herkese ve özellikle de Büyükçekmece Belediyesi Başkanlık Sanat Danışmanı ve fotoğraf sanatçısı Güler Ertan’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:27
  1. fotoğraf
  2. sanat
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