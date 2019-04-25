İSTANBUL (AA) - Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) tarafından düzenlenen "10. Uluslararası Dergi Fuarı" başladı.

Bu yıl Eyüpsultan Belediyesinin ev sahipliğinde, Feshane Caddesi'nde okurlarla buluşan fuarın açılışı, Zal Mahmut Paşa Camisi'nin avlusunda gerçekleştirildi.

Açılışa konuk olan eski Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Milletvekili Nabi Avcı, emeği geçenlere teşekkür ederek, fuarın hayırlara vesile olmasını diledi.

Avcı, konuşmasında genç dergicileri de yaptıkları faaliyetlerden dolayı tebrik ederek, heyecanlarının hiç dinmemesi gerektiğini söyledi.

- "Dergicilik bir sabır işidir"

TÜRDEB'e daha önce başkanlık yapan ve fuarın fikir sahibi Abdullah Zerrar da konuşmasında, dergiciliği bir akarsuya benzettiğini dile getirerek, "Büyük bir okyanusa her koldan, her dağdan akan bir akarsu ama bu akarsuların toplandığı yere uzmanlaşan dergici ağabeylerimizin de biraz akmaları gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Zerrar, dergiciliğin sabır işi olduğuna dikkati çekerek, "Fuar bugün uluslararası bir arenaya, okul dergiciliğine, gençlik dergiciliğine dönüştü. Bu kadar işi bir araya getiren tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eski TÜRDEB Başkanı Muharrem Baykul da fuarın her yıl gelişme kaydettiğini söyledi.

- Fuarın onur konuğu "Osmanlıca dergisi"

Fuarın onur konuğu Osmanlıca Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Metin Uçar da derginin 7 yıldır yayın hayatına devam ettiğini belirterek, şunları anlattı:

"Bir ihtiyaca binaen, aradaki boşluğun kapatılması, Osmanlıca ile ilgili yapılan çalışmaların okula dönmesi ve sürdürülebilmesi adına bu dergiyi çıkarmış olduk. Bugün hem Türkiye içinde hem dışında ABD'den Çin'e kadar Osmanlıcaya ilgi duyanların ulaştığı ve bir şekilde Osmanlıca öğrenmeye gayret ettikleri bir yayın, aslında bir okul oldu. Bundan dolayı çok mutluyuz."

Fuarın açılışında ayrıca TÜRDEB Genel Başkan Yardımcısı Asım Gültekin, Türkiye Okul Dergileri Birim Başkanı Tuba Nur Sucu, TÜRDEB Yönetim Kurulu Üyesi Erol Erdoğan, şair Mürsel Sönmez, Başakşehir Belediye Başkan Danışmanı Haluk Dikbaş ve Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Uysal kısa bir konuşma yaptı.

- TBMM Başkanı Şentop da fuarı ziyaret etti

Fuarı ziyaret eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop da genç dergicilerle sohbet ederek, çeşitli dergiler satın aldı.

"Edebiyat Dergileri", "Gençlik Dergileri", "Fanzin Dergiler", "Okul Dergileri", "Misafir Dergiler" ve "İctimai Dergiler" bölümlerinden oluşan fuarda bu yıl yaklaşık 250 dergi yer alıyor.

Ayrıca bu yıl ana teması "Okul Dergiciliği" olan fuar, 29 Nisan'da sona erecek.

