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"10 ülkesiyle ASEAN iki elin on parmağının birleşmesi gibidir"

Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit:- "İki elin parmakları bir araya geldiğinde bir güç ortaya çıkar. Bugün 10 ülkesiyle ASEAN iki elin on parmağının birleşmesi gibidir"

27 Mart 2019 Çarşamba 18:09
"10 ülkesiyle ASEAN iki elin on parmağının birleşmesi gibidir"

ANKARA (AA) - Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit, "Bugün 10 ülkesiyle ASEAN iki elin on parmağının birleşmesi gibidir." dedi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ULİSA), "Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği'nin (ASEAN) Dünyadaki Rolü" semineri düzenledi.

Seminere AYBÜ akademisyenleri, basın mensupları, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Ekarohit, burada yaptığı konuşmada, birliğin tarihi sürecine değinerek ASEAN’ın 1967 Ağustos’unda 5 ülke tarafından kurulduğunu anımsattı.

Bugün ASEAN’ı, Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam’ın oluşturduğunu kaydeden Ekarohit, Türkiye'nin de ASEAN'ın sektörel diyalog ortakları arasında yer aldığını söyledi.

ASEAN’ın üye ülkeler için "bir evin çatısı" gibi olduğunu vurgulayan Ekarohit, bu çatının insan merkezli bir toplumu hedeflediğini savundu.

Ekarohit, bu çatı altında ASEAN’ın Siyasi-Güvenlik (APSC), Ekonomik (AEC) ve Sosyo-Kültürel (ASCC) olmak üzere 3 topluluğun yer aldığını belirterek, "Bu topluluklar altında tümleşik bir ekonomi, rekabetçi ve yenilikçi bir dinamizm ile kapsayıcı bir bölge oluşturulmaya çalışıldığını" aktardı.

Bu kapsamda "ASEAN Bağlılığı 2025" vizyonunun şekillendirildiğini dile getiren Ekarohit, sürdürülebilir altyapı, dijital yenilik, kusursuz lojistik ve insan deviniminin hedeflendiğini söyledi.

Ekarohit, Türkiye, İsviçre, Pakistan ve Norveç'in ASEAN'ın sektörel diyalog ortakları arasında yer aldığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"İki elin parmakları bir araya geldiğinde bir güç ortaya çıkar. Bugün 10 ülkesiyle ASEAN iki elin on parmağının birleşmesi gibidir. Kuruluş olarak 'Kimseyi arkanda bırakma' mottosunu tercih ediyoruz. Türkiye ilk ilişkisini 1999'da kurdu. Şu an Türkiye'nin, 10 ASEAN ülkesinde de büyükelçiliği mevcut. Çift yönlü ticari hacim 2002'de 1,2 milyar dolardan 2013'te 7,9 milyar dolara, 2017'de 9,6 milyar dolara yükseldi. Türkiye'nin ASEAN bölgesine doğrudan yabancı yatırımı, 2013'te 17,1 milyon dolar seviyesinden 21,3 milyon dolar seviyesine çıktı. Bölgeden Malezya ve Endonezya ile serbest ticaret anlaşması imzalayan Türkiye şu an Tayland ile müzakere ediyor ve Vietnam ile de müzakere sürecine başlıyor. 2018'de Türkiye'den bölgeye turist akışı 60 bin, bölgeden Türkiye'ye ise 300 bin seviyelerindeydi. ASEAN’ın 6 ülkesine Türk Hava Yolları (THY), doğrudan uçuş imkanı sağlıyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) 2005-2015 yılları arasında bölgedeki projeleri 147 milyon dolar civarındaydı. Tarafların savunma, ticaret, turizm, tarım, AR-GE ve KOBİ alanlarında iş birliği potansiyelleri mevcut."

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 18:09
  1. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
  2. ASEAN
  3. Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği
  4. Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit

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