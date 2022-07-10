10 Temmuz 2002: 57. Hükümette İstifaların Başlaması

Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, Ecevit ile görüşmesinin ardından hem Başbakan Yardımcılığı görevinden hem de partisinden istifa etti. Ardından Kültür Bakanı İstemihan Talay ile Recep Önal, Meclis Başkanvekili Ali Ilıksoy ile birlikte ardı ardına milletvekilleri de istifaya başladı.

Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, Ecevit ile görüşmesinden sonra Başbakanlığa gelerek yazılı bir açıklama yaptı. Özkan hem DSP'den hem de bakanlıktan istifa ettiğini açıkladı.

Siyasi gündeme bomba gibi düşen bu haberin hemen ardından Özkan'a yakın isimler olarak bilinen Kültür Bakanı İstemihan Talay, Devlet Bakanı Recep Önal ve Meclis Başkanvekili Ali Ilıksoy da istifa etti. Bakanların ardından DSP'li milletvekillerinin de istifaları geldi. Özkan, Talay, Önal ve Ilıksoy'un da aralarında bulunduğu 17 DSP'li milletvekili istifa ettiğini açıkladı

10 Temmuz 2018: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Başlaması

24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 26 milyon 330 bin 823 oy ile kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yemin etti. Erdoğan’ın yemininin ardından parlamenter sistem resmen sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mazbatasını Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz’dan aldı.

Erdoğan Meclis’teki yeminin ardından önce Anıtkabir’e oradan da Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayına geçti. Meclis’ten ayrılırken ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ‘size cumhurbaşkanı mı başkan mı diyelim?’ sorusuna ‘başkan diyebilirsiniz’ diye yanıt verdi.