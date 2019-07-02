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10. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi açıldı

Niğde’de 10.

02 Temmuz 2019 Salı 15:38
10. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi açıldı

Niğde’de 10. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca "toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi, tarımsal gelişmeler ile tarım, doğa, çevre ve insan ilişkilerini, estetik ve öznel bakış açılarıyla belgesel olarak arşivlerde yerini alması" amacıyla 2009 yılından bu yana düzenlenen "Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Yarışması’ndadereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar Sungurbey Cami yanında bulunan Millet Kıraathanesinde sergilenmeye başladı.


Serginin açılışınaVali Yardımcısı Cevat Uyanık, İl Müftüsü Mehmet Sırrı ŞIK, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Koca, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Abuzer Ceylan, İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, DSİ Şube Müdürü Baki Türktemiz, İl Müdür Yardımcısı Haci Yusuf Parlak, Bor İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıza Özkan ile İl Müdürlüğü personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Tarım ve İnsan konulu fotoğraf sergisininMillet Kıraathanesinde fotoğraf severlerin ziyaretine açık olacağı bildirildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:38
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