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Korona Virüs 10 Şubat koronavirüs vaka sayısı! Bugün kaç korona vakası var?
Korona Virüs

10 Şubat koronavirüs vaka sayısı! Bugün kaç korona vakası var?

10 Şubat korona tablosu! Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle milyonlar güncel rakamları daha yakından takip etmeye başladı. Peki, bugün kaç korona vakası var? 10 Şubat Perşembe bugün kaç vaka var?

Yeniakit Publisher
2022-02-10 20:17:00 -
10 Şubat koronavirüs vaka sayısı! Bugün kaç korona vakası var?

Omicron varyantı sebebiyle güncel vaka sayıları daha yakından takip ediliyor. Peki, bugün kaç vaka var?

10 Şubat koronavirüs vaka sayısı! Bugün kaç korona vakası var?

Türkiye'de son 24 saatte 450 bin 44 Kovid-19 testi yapıldı, 98 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından “Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bayburt, Elazığ, Gümüşhane, Aksaray illerimizde ikinci doz oranları halen düşük. Artık hatırlatma dozu da gerekli olduğu halde! Daha fazla risk almayalım” paylaşımında bulundu.

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