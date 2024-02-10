10 Şubat 1571: Ümîdî Efendi'nin vefatı (Şair)

İstanbul’da doğdu. Asıl adı, Ahmed’dir. Bostan Efendi’nin yanında başladığı öğrenimini Kadızâde’den mülazım olarak tamamladı (Eyduran 2009: 148, Kılıç 2010: 367). Önce “Sıdkî” mahlasını kullandı. Devir kaynakları Ümîdî’nin, pek çok hastalığa müptela naif ve zayıf bünyeli biri olduğunu söyledikten sonra Ümîdî’nin kendisinin de bu hastalıklı hâlini “Sarardup cism-i zerdüm itdi altun / Beni harcanmak ister gibi gerdûn” beytiyle dile getirdiğini belirtirler. 1571 tarihinde vefat eden Ümîdî’nin ölümüne Cinânî, “Kat’ eyleyüp recâyı gitdi Ümîdî eyvâ” mısra’ını tarih olarak düşürdü (Kafzâde Fâ’izî vr. 9a).



Ümîdî, yazdığı şiirlerde daha çok Bâkî’yi örnek aldı (Eyduran 2009: 149). Şiirlerinde tevriye ve îhâm sanatlarını çok sık kullandı (Eyduran 2009: 148). Ahdî’ye göre Ümîdî, âşıkane gazeller yazmasına ve şiirlerinde birçok parlak manalar bulmada usta olmasına rağmen şairler arasında şöhret bulmadı.