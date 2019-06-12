10 saniyede 10 bin TL’lik telefon çalan şahıslar serbest kaldı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde taşla camını kırıp girdikleri cep telefonu mağazasından 10 bin TL’lik telefon çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 11 Haziran günü sabah erken saatlerde Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir cep telefonu mağazasının önüne gelen kimliği belirsiz şahıslar, ellerindeki taşla ve tekmelerle mağazanın camını kırdı. Daha sonra kırılan camı yerinden söken şahıslar içeri girdi. Yaklaşık 10 saniye içerisinde mağazada bulunan yaklaşık 10 bin TL değerindeki 4 adet cep telefonu ve 1 adet dizüstü bilgisayarı alan şahıslar, daha sonra kırdıkları camdan dışarı çıktı. Plakası sökülmüş bir otomobile binen şahıslar kayıplara karıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İş yerinin güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler, olayda kullanılan araç ile olaya karıştığı belirlenen T.K. (18), M.K. (18), E.E. (19) ve N.K. (15) adlı şahısların Gebze Yenikent Mahallesi’nde Mutlukent’te günlük kiralık bir evde olduklarını tespit etti. Tespitin ardından eve baskın düzenleyen polis ekipleri kapıyı açan T.K. (18) ve N.K.’yi (15) gözaltına aldı. Bu sırada binadaki bağrışları duyarak dışarı çıkan polis ekipleri, baskın sırasında 4. kattan atlayarak kaçmak isteyen M.K.’nın (18) yaralı halde yerde yatarken buldu. Hastaneye kaldırılan ve topukları ile belinde kırık olduğu belirlenen M.K. ameliyatla tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan şahısların yapılan incelemelerinde hırsızlık olaylarına 7-8 kişilik bir ekiple yaptıkları, yakalanmamak için kendilerini gizlemek adına çeşitli tedbirler aldıkları belirlendi. Zanlıların incelemelerinde 1-30 Haziran tarihlerinde benzer şekilde Bursa’da bir telefon bayisinden 230 bin TL’lik, 3 Haziran tarihinde ise Tekirdağ’da 50 bin TL’lik telefon ve tablet çaldıklarını belirlendi. Şahısların yapılan sorgulamalarında tedavi altında olan yaralı M.K.’nın benzer suçlardan 23, N.K.’nın ise 10 kaydı olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden N.K. ve T.K. Körfez Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.