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Korona Virüs 10 Ocak koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Korona Virüs

10 Ocak koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? Koronavirüs salgınında tırmanış devam ediyor. Bu sebeple vatandaşlar güncel vakaları daha yakından takip etmeye başladı. Peki, bugün kaç vaka var?

Yeniakit Publisher
2022-01-10 20:11:00 -
10 Ocak koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Omicron varyantının etkisi kendini iyiden iyiye hissettiriyor. Bu sebeple pek çok kişi 10 Ocak Pazartesi gününe ait verileri merak ediyor. Peki, 10 Ocak kaç vaka var?

10 Ocak koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Son 24 saatte 65.236 yeni vaka tespit edildi. 38.242 kişi iyileşirken ne yazık ki 141 kişi yaşamını yitirdi. Açıklanan tablonunu ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından kişisel tedbirlere uyulması yönünde uyarıda bulundu. Bakan Koca, "Omicron varyantının hızlı bulaştığını belirtmiştik. Bu özellik, kişisel tedbirlerin önemini artırdı. Maske, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalı; sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmelidir. Teste bile ihtiyaç duymamak, hastalığın en hafifinden de çok daha iyi değil mi?" paylaşımında bulundu.

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