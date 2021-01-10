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Korona Virüs 10 Ocak koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

10 Ocak koronavirüs bilançosu açıklandı

Koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre azaldı. Son verilere göre 1017'si semptomatik olmak üzere 9 bin 138 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 326 bin 256'ya yükseldi. Vefat sayısı ise 176 artarak toplamda 22 bin 807'ye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 19:14:00 -
10 Ocak koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 17'si semptomatik olmak üzere toplam 9 bin 138 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 176 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 807'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 326 bin 256'ya yükseldi.

Bugünkü iyileşen hasta sayısı 5 bini aştı

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 103 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 198 bin 150'ye yükseldi. Toplam test sayısı 26 milyon 196 bin 481'e, ağır hasta sayısı ise 2 bin 811'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,3 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1.017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim" ifadelerini kullandı.

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