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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Hak-İş İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman:- "Zor şartlarda çalışan, kamuoyuna ve halka doğru bilgi, sağlıklı belge ve etkin iletişim konusunda çalışma yapan basın emekçilerimizin haklarının yeterli ve adil olmadığını düşünüyoruz"

10 Ocak 2019 Perşembe 20:41
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

İSTANBUL (AA) - Hak-İş İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman, zor şartlarda çalışan, kamuoyuna ve halka doğru bilgi, sağlıklı belge ve etkin iletişim konusunda çalışma yapan basın emekçilerinin haklarının yeterli ve adil olmadığını düşündüklerini söyledi.

Şişman, Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte,1961'de başlayan emekçi gazetecilerin emek mücadelesinin 1971'de 212 sayılı yasayla yürürlüğe girerek hukuki bir boyut kazandığını dile getirdi.

O dönemde basın sektöründe 9 medya patronunun ve gazete sahibinin gazete çalışanlarının haklarını engellemek ve çalışma şartlarının esnekleştirmek için yaptığı yanlış uygulamaların çalışanlar tarafından hoş karşılanmadığını ve tepkiye neden olduğunu anlatan Şişman, şöyle devam etti:

"Basında sendikalaşma 1961'de başlayıp bugüne kadar devam etmiştir, ancak verilen haklar yeterli bulunmamış, sendikal mücadelede ve çalışanların temsiliyeti noktasında yetersizlikler görülmüştür. Bunun üzerine Hak-İş bünyesinde Medya-İş Sendikası kurularak, temsilde adalet olmak üzere basın çalışanlarının haklarının korunması, alın terinin karşılığının verilmesi, eşit işe eşit ücret ödenmesi gibi önemli başlıklar ön plana çıkartılmıştır. Buna rağmen maalesef zor şartlarda çalışan, kamuoyuna ve halka doğru bilgi, sağlıklı belge ve etkin iletişim konusunda çalışma yapan basın emekçilerimizin haklarının yeterli ve adil olmadığını düşünüyoruz."

Şişman, yerel ve ulusal basında yağmur-kar demeden, savaş-saldırı gözetmeden görev yapan tüm emekçi gazetecilerin 0 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 20:41
  1. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
  2. Hak-İş İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman

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