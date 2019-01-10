KİLİS (AA) - Kilis Valisi Recep Soytürk, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla görüştü.

Vali Soytürk, Valilikte gerçekleştirilen etkinlikte, gazeteciler ile idareciler gününün aynı tarihe denk geldiğini anımsattı.

Göreve başlamasının üzerinden yaklaşık 2 ay geçtiğini, bu süreçte kentin birçok sorununa vakıf olduğunu anlatan Soytürk, şöyle konuştu:

"Kilis, devletine bağlı, kamu görevlilerine saygılı Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden birisi. Nüfusunda fazla Suriyeli olmasına karşın olayların az olması bu şehrin yaşanabilir olduğunu gösteriyor. Kilis’te 3 bin 666 esnafımız, bin 500 civarında da Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı esnafımız var. Esnafların büyük bölümü küçük esnaf, basit usulde faaliyet gösteriyor. Bin 200 civarında da organize sanayi bölgesinde çalışan işçi var. Tüm bu gerçek verileri alarak bir çalışma yapmamız gerekiyor."

Vali Soytürk, Suriye'nin Fırat Kalkanı Bölgesi'nde insani yardımlar çerçevesinde Türkiye'nin ciddi çalışmalar yaptığına işaret ederek, bahse konu bölge ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi adına bazı çalışmalar yapılması için bir proje hazırlamayı düşündüğünü dile getirdi.

Polateli-Şahinbey OSB ile ilgili çalışmaları da yakından takip ettiğini belirten Soytürk, bu konuda da elinden gelen bütün gayreti gösterdiğini söyledi.

Konuşmasının ardından kentin en yaşlı haber muhabiri Reşit Çelebioğlu ile gazeteciler için hazırlanan pastayı kesen Soytürk, "Tarafsız, özgür ve objektif basın, güçlü demokrasiye uzanan merdivenin en önemli basamaklarındandır. Kamuoyunun bilgilendirilmesinde doğru ve güvenilir haber yapma, objektif olma, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, aynı zamanda vatandaşla devlet arasında köprü görevi görmektedirler." diye konuştu.