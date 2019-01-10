ANKARA (AA) - AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Vesayetçi zihniyetin otorite olduğu eski Türkiye'de çok sesli enformasyona duyulan özlem, son 16 yıldır birçok alanda yaşanan toplumsal dönüşümler ve reformlar sonucu giderilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, kamuoyunun bilgi alma hakkına hizmet eden gazetecilik mesleğinin, demokrasinin işlerliği açısından olağanüstü bir önem taşıdığını belirtti.

Enformasyonun ilkelerini, kurallarını ve uygulamalarını bağımsız ve tarafsız şekilde yerine getirerek insanlığa hizmet eden basın mensuplarının, toplumun yararını gözetmekle yükümlü bulunduğuna işaret eden Usta, Cumhuriyet tarihi boyunca 95 yıllık demokrasinin ilerleyip bugünlere gelmesinde Türk basınının gösterdiği özverinin takdire şayan olduğunu vurguladı.

Usta, demokrasinin saf dışı edildiği darbe dönemlerinde, habercilik mesleğinin, baskı altına alınarak belli ideolojik sınırlara hapsedilmek istendiğini belirterek, şu görüşlerini paylaştı:

"Vesayetçi zihniyetin otorite olduğu eski Türkiye'de çok sesli enformasyona duyulan özlem, son 16 yıldır birçok alanda yaşanan toplumsal dönüşümler ve reformlar sonucu giderilmiştir. Takip eden süreçte Türk basını hak ettiği gibi daha özgür, daha demokratik bir ortam elde etmiştir. 15 Temmuz alçak darbe girişimi gecesi, mesleğinin sorumluluğuyla hareket ederek demokrasiye yönelen namlulara karşı onurlu bir duruş sergileyen basın mensubu arkadaşlarımız, milletimizle birlikte özgürlüğümüze sahip çıkmıştır. Demokrasiye sahip çıkan medya kuruluşları ve çalışanları, hain darbe girişiminin bastırılmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Türk basınının dün olduğu gibi bugün ve yarın da meslek ilkelerine sarılarak özgürlüklerin ve demokrasinin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğine yürekten inanıyorum."

Usta, mesajında, habercilik etiğini ve kişi haklarını gözeterek, objektif yayın anlayışıyla zor şartlar altında fedakarca çalışarak mesleğini icra eden tüm basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.