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10 numara yağ deposundaki patlamada ölen işçi toprağa verildi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan 10 numara yağ deposunda dün gece meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçi toprağa verildi.

22 Mart 2019 Cuma 16:39
10 numara yağ deposundaki patlamada ölen işçi toprağa verildi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan 10 numara yağ deposunda dün gece meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçi toprağa verildi.


Kartepe Köseköy Sanayi Sitesi içerisinde dün gece meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında kullanımı yasak olan 10 numara yağ deposu olarak kullanılan iş yerinde çalışan Mesut Balande (45) hayatını kaybetti. Oğulları Muhammet Balande (24) ve Melik Balande (21) ise yaralı olarak kurtarıldı. Olayın ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Mesut Balande’nin cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Balande’nin naaşı, ikamet ettiği Körfez ilçesindeki Teoman Bekiroğlu Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körfez Mezarlığında toprağa verildi.


Patlamada yaralanan ve Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi’nde tedavi altına alınan Muhammet Balande’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yaralı Melik Balande ise Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kartal Devlet Hastanesine sev edildi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:39
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