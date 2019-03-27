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10 numara yağ deposu yangınında ölen genç toprağa verildi

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan sanayi sitesindeki iş yerinde meydana gelen patlamadan yaralı kurtulduktan sonra 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden genç toprağa verildi.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:04
10 numara yağ deposu yangınında ölen genç toprağa verildi

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan sanayi sitesindeki iş yerinde meydana gelen patlamadan yaralı kurtulduktan sonra 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden genç toprağa verildi.



Köseköy Sanayi Sitesi içerisindeki 10 numara yağ deposu olarak kullanıldığı iddia edilen iş yerinde meydana gelen patlama ve sonrasındaki yangında depoda bulunan Mesut Balande(45) hayatını kaybederken çocukları Muhammet Balande (24) ve Melik Balande (21) ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Muhammet Balande(24), olay yerine gelen ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine, kardeşi Melik Balande(21) ise İstanbul Kartal Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı Muhammet Balande, 6 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Muhammet’in cenazesi öğle namazına müteakiben Hacı Teoman Bekiroğlu Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası Körfez Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:04
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