10 Nisan Polis Haftası Patnos’ta çeşitli etkinliklerle kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 174’üncü kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası Patnos’taçeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler kapsamında Patnosİlçe Emniyet Müdürlüğünce program düzenlendi. Program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Emniyet Müdürlüğü Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlenen programda konuşan İlçe Kaymakamı Ümit Altay; “Polis teşkilatı 174 yıllık engin deneyimi, yetişmiş insan gücü, modern donanımıyla halkına hizmet veren güçlü ve etkin bir teşkilat olmuştur. Bundan sonra da şerefli mazisi ve aziz milletinden almış olduğu güç ile kendisine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirme azmi ve kararlılığında olacaktır.” diye konuştu.

Ülkenin güvenlik tedbirleri bakımından son derece zorlu bir coğrafya üzerinde bulunduğuna dikkat çeken Patnos İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Şahin; “Terörden, düzensiz göçe, uyuşturucudan, insan kaçakçılığına kadar pek çok suç türü ile karşılaşmaktayız. Teşkilatımız bu suçlarla çağdaş ve modern standartlar çerçevesinde mücadele etmektedir. Ülkemizin huzur ve güvenini sağlamaktadır. Sağlanan bu güven ortamını kararlı bir şekilde devam ettirme görevini başarıyla yerine getirmiş bundan sonra da getirmeye devam edecektir.” dedi.

Daha sonra 10 Nisan Polis Haftası Kutlamaları kapsamında,Çocuk Büro Amiri Komiser Yardımcısı, Erkan Yakut,önderliğinde “Minik Ellerle Güçlü Geleceğe”okul projesi kapsamında yapılan etkinlikte Cengiz Topel ilk okulu öğrencilerine Türk Bayrağı, Ay Yıldız amblemli balon ve Hikaye kitabı dağıtımı yapıldı.Etkinlik kapsamında kısa bi konuşma yapan Komiser yardımcısı Erkan Yakut,Polis,öğrenci arasındaki bağları güçlendirmek ve çocukların suça sürüklenmesini önlemek için bu etkinlikleri en az ayda bir kere farklı okullarda yapacaklarını söyledi.