10 milyar dolarlık işbirliği için geri sayım

Mehmet Canıtatlı

Türk iş dünyası, refah seviyesi en yüksek ülkelerin başında gelen Katar ile ticari ilişkilerimizi daha ileri seviyeye taşımak için gerçekleştirdiği işbirliklerine bir yenisini daha ekliyor. Türkiye ile Katarlı girişimciler için iki yıldır bereketin anahtarı olarak görülen EXPO TURKEY BY QATAR organizasyonu için geri sayım başladı. TÜRK iş dünyası, 16-18 Ocak 2019 tarihleri arasında daha güçlü mesajlar vermek için kardeş ülke Katar’a prestijli şirketleriyle çıkarma yapacak.

İnşaat, gayrimenkul, enerji, telekomünikasyon, turizm, sağlık, savunma sanayii, bankacılık, tersanecilik, makina sektörlerinin önde gelen temsilcileri Katar’ın başkenti Doha’da, gerçekleştirilecek olan 3. EXPO TURKEY BY QATAR fuarında partnerleri ile bir araya gelecek.

Katar’a giden kazanır

Organizasyona bu yıl da imza atacak olan Medyacity’nin Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, fuarın Katar ve Türkiye arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerde lokomotif rol oynadığını söyledi. Bu yıl üçüncü kez düzenleyecek fuar için teknik hazırlıkların devam ettiğini belirten Kurt, “Geçen yılki fuara Türkiye’den 112 firma katılmıştı.

Yüzde 85 ihracat artışı

Sayın CumhurbaşkanımızRecep Tayyip Erdoğan’ın ve Katar Emiri Altesleri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani’nin yürüttüğü ikili diplomatik ilişkilerin ticari ilişkilere yansımasını en güzel örneklerini gördük. Fuara katılımdan memnun kalmıştık. Önceki yıldan geçen yıla yüzde 85’lik ihracat artışı yaşandı. Bu yıl da zirve yapacak bir noktadayız. Bu fuarla Katar’a gelen kazanır’’ dedi. Kurt ayrıca, Türkiye ile Katar arasındaki ticari ilişkilerin hem artması hem de sürdürülebilir olması için tüm firmaları 3. Expo Turkey by Qatar’a davet etti. Fuar vesilesiyle yapılacak yeni girişimlerle iki ülke arasındaki ticaret potansiyelinin 10 milyar doları aşması hedefleniyor.

Akit de fuarda olacak

Sektörel ekleriyle yapılan hizmetleri taçlandıran Yeni Akit ailesi, Ortadoğu’da etkin ticari ilişkileri olan firmaların projelerinin tüm detaylarıyla yer alacağı ve İngilizce olarak yayınlanacak gazetemizle bir defa daha çözüm ortaklarının sesi olmaya hazırlanıyor. Savunmadan bilgi teknolojilerine, makine ekipmanlarından perakendeye, gıdadan sağlığa, inşaattan gayrimenkule 10’a yakın farklı ana sektörlerde 150’yi aşkın şirketin Türkiye’yi gururla temsil edeceği 3. EXPO TURKEY BY QATAR’ın girişimcilere de ufuk açması bekleniyor.