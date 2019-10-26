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Pentagon'un 10 milyar dolarlık dev ihalesi Microsoft'un

ABD Savunma Bakanlığının Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDİ) olarak bilinen 10 milyar dolarlık "bulut" ihalesini yazılım devi Microsoft kazandı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 10:30
Pentagon'un 10 milyar dolarlık dev ihalesi Microsoft'un

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDİ) olarak bilinen "bulut" ihalesini yazılım devi Microsoft kazandı. 

Pentagon'un bilgisayar alt yapısının modernizasyonuna ilişkin 10 milyar dolarlık dev teknoloji ihalesi sonuçlandı. 

İhale 2 yıl sürdü

Yaklaşık 2 yıldır süren ve Amazon ile Microsoft arasında büyük bir mücadeleye sahne olan ihaleyi Microsoft kazandı. 

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Bugün Savunma Bakanlığı, genel maksat bulut kontratlarından birini Microsoft'a vererek bulut stratejimizin uygulanmasında önemli bir adımı daha attı." ifadesi kullanıldı. 

Bakanlığın gizli bilgilerini de içeren tüm verileri kurulacak buluta taşınmasını da içeren proje 10 yılda tamamlanacak. 

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, geçen hafta ihaleye giren şirketlerden biri olan IBM'de oğlu çalıştığı için kendisini ihale sürecinden alıkoymuştu.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 10:30
  1. ABD Savunma Bakanlığı
  2. Microsoft
  3. ABD Savunma Bakanı Mark Esper

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