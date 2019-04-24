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"10 milyar avroluk ticaret hacmine sahibiz"

Belçika Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Didier Reynders:- "Belçika ve Türkiye olarak yaklaşık 10 milyar avroluk ticaret hacmine sahibiz"- "Türkiye, 3-4 milyon arasında göçmeni büyük bir özveri ile barındırıyor. Bu konuda daha fazla çalışmamız gerekecek. AB, Türkiye'ye 3 milyar avro kaynak sağladı, 3 milyar avro daha verme taahhüdünde bulundu"- "Türkiye'nin son birkaç yıldır karşılaştığı sorunları anlıyorum. Yaşanan olaylara verilen tepkiyi de anlıyorum. Birlikte çalışarak ve görüşmelerde bulunarak mevcut durumu geliştirebiliriz"

24 Nisan 2019 Çarşamba 23:30
"10 milyar avroluk ticaret hacmine sahibiz"

BRÜKSEL (AA) - Belçika Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Didier Reynders, "Belçika ve Türkiye olarak yaklaşık 10 milyar avroluk ticaret hacmine sahibiz." dedi.

Reynders, Türk Özel Sektör Derneği (TÖSED) tarafından Brüksel'deki TOBB Temsilciliği'nde düzenlenen, Türkiye - Belçika ikili ilişkileri ve iş ilişkilerinin değerlendirildiği konferansta konuştu.

Türk toplumunun karşısına çıkmaktan gurur duyduğunu söyleyen Reynders, özellikle ekonomi, Gümrük Birliği ve yatırımlarla ilgili konularda beraber çalışılması gerektiğini ifade etti.

Reynders, "Türkiye- Belçika arasında 2013 yılından beri Ortak Ekonomik Komite Toplantıları (JETCO) yapmadığımız için üzüntü duyuyoruz." diye konuştu.

Ekonomik alanda iş birliğine yönelik JETCO toplantısının bu yıl içerisinde Ankara'da yapılmasını beklediğini anlatan Reynders, "Belçika ve Türkiye olarak yaklaşık 10 milyar avroluk ticaret hacmine sahibiz." ifadelerini kullandı.

Belçika'nın Türkiye'de önemli yatırımları bulunduğunu belirten Reynders, Türk şirketlerini de Belçika'da yatırıma çağırdı.

- "Üçüncü ülkelerde iş birliği"

Reynders, özellikle Afrika kıtasında ve Irak gibi üçüncü ülkelerde Türkiye ve Belçika şirketlerinin iş birliği yapabileceğini ve beraber çalışabileceğini ifade etti.

"Üçlü Bakanlar Toplantıları" çerçevesinde 2016 yılında Türkiye'de mevkidaşları ile görüşmeler yaptıklarını anımsatan Reynders, Dışişleri, İçişleri ve Adalet bakanlıklarının Türkiye ile üçlü mekanizma konusunda çalışmalar yapacaklarını anlattı.

Reynders, "Türkiye, 3-4 milyon arasında göçmeni büyük bir özveri ile barındırıyor. Bu konuda daha fazla çalışmamız gerekecek. Avrupa Birliği (AB), Türkiye'ye 3 milyar avro kaynak sağladı, 3 milyar avro daha verme taahhüdünde bulundu." diye konuştu.

Terörle mücadeleyi sürdürmenin önemli olduğunu vurgulayan Reynders, özellikle terör ve yabancı savaşçılarla ilgili bilgi paylaşımı konusundaki ilerlemelerin devam etmesi gerektiğini belirtti. Reynders, terör örgütü PKK'nın AB terör örgütleri listesinde bulunduğunu hatırlatarak, Belçika'da devam eden PKK davası konusunda federal savcılığın çalışmalarını sürdürdüğünü, yasal sürecin devam ettiğini kaydetti.

Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği için aday olduğunu belirten Reynders, Türkiye'nin Avrupa Konseyi içerisinde bulunmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Reynders, "Türkiye'nin son birkaç yıldır karşılaştığı sorunları anlıyorum. Yaşanan olaylara verilen tepkiyi de anlıyorum. Birlikte çalışarak ve görüşmelerde bulunarak mevcut durumu geliştirebiliriz." diye konuştu.

- "Türkiye, Belçika'yı bir müttefik, bir ortak ve bir dost olarak görüyor"

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü de "Türkiye, Belçika'yı bir müttefik, bir ortak ve bir dost olarak görüyor." dedi.

İki ülkenin ekonomi ve çeşitli diğer alanlarda yakın iş birliği içerisinde olduğunu ifade eden Gümrükçü, Türkiye ve Belçika'nın 10 milyar avroluk ticaret hacmi bulunduğunu söyledi.

Gümrükçü, Belçika'da 250 bin civarında Türk vatandaşı yaşadığını ve bu kişilerin Belçika toplumunun bir parçası olduğunu belirtti.

Etkinliğe, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, TOBB Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray, TÖSED Başkanı Melih Kızavul ve çok sayıda davetli katıldı.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 23:30
  1. AB
  2. Avrupa
  3. Belçika
  4. Brüksel
  5. Didier Reynders
  6. ekonomi
  7. Ticaret
  8. TÖSED
  9. türkiye

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