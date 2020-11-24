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Korona Virüs 10 mikrogramı 700 dolar! Kovid-19 hastalarında azalan enzimi yeşil yapraklardan ürettiler
Korona Virüs

10 mikrogramı 700 dolar! Kovid-19 hastalarında azalan enzimi yeşil yapraklardan ürettiler

Kovid-19 hastalarında azalan anjiyontensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2), sağlık alanında dünya çapında başarılara imza atan Akdeniz Üniversitesi bünyesinde tütün familyasına ait ‘Nicotiana Benthamiana’ bitkisinden üretildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 10:50:00 -
10 mikrogramı 700 dolar! Kovid-19 hastalarında azalan enzimi yeşil yapraklardan ürettiler

ABD, Japonya ve Türkiye'de sıtma, şarbon ve kuduz aşılarını üreterek patentini alan Biyoteknoloji Enstitüsü Aşı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tarlan Mammedov, yaklaşık yedi ay süren çalışma neticesinde yüz güldürücü sonuçlara ulaştıklarını vurgulayarak şöyle konuştu: “Üretimi çok zor olan enzim 2’yi aktif şekilde ürettik, çok yüksek miktarda saf protein elde ettik. Bu enzimi yurt dışından 10 mikrogramını 700 dolar gibi çok yüksek ücret karşılığında satın alıyoruz. Biz 1 kilogram bitkiden saflaştırılmış 1 gram saf protein elde ettik. Bu enzim yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarına uygulandığında tedavilerinde olumlu sonuçlar alınacağını öngörmekteyiz.”

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