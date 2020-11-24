10 mikrogramı 700 dolar! Kovid-19 hastalarında azalan enzimi yeşil yapraklardan ürettiler

ABD, Japonya ve Türkiye'de sıtma, şarbon ve kuduz aşılarını üreterek patentini alan Biyoteknoloji Enstitüsü Aşı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tarlan Mammedov, yaklaşık yedi ay süren çalışma neticesinde yüz güldürücü sonuçlara ulaştıklarını vurgulayarak şöyle konuştu: “Üretimi çok zor olan enzim 2’yi aktif şekilde ürettik, çok yüksek miktarda saf protein elde ettik. Bu enzimi yurt dışından 10 mikrogramını 700 dolar gibi çok yüksek ücret karşılığında satın alıyoruz. Biz 1 kilogram bitkiden saflaştırılmış 1 gram saf protein elde ettik. Bu enzim yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarına uygulandığında tedavilerinde olumlu sonuçlar alınacağını öngörmekteyiz.”