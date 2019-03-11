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İki haftalık mücadelenin ardından yol açıldı

Karayolları ekipleri, yer yer 10 metreye ulaşan kar kalınlığının olduğu Nemrut Dağı yolunu iki haftalık mücadelenin sonunda açtı.

11 Mart 2019 Pazartesi 09:17
İki haftalık mücadelenin ardından yol açıldı

Karayolları ekipleri, yer yer 10 metreye ulaşan kar kalınlığının olduğu Nemrut Dağı yolunu iki haftalık mücadelenin sonunda açtı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan Nemrut Dağı şimdi misafirlerini bekliyor.

 

Zirveden yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta başlayan karla mücadele çalışmaları sona erdi. İki hafta boyunca rotatif, greyder ve kepçe ile yolu açmaya çalışan Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü 87. Şube Şefliği ekipleri sonunda zirveye ulaştı. Kar kalınlığının 2 metreden 10 metreye kadar ulaştığı Nemrut Dağı yolunda ekipler zorlu bir mücadele verdi. Tipi nedeniyle kar kalınlığının 10 metreye kadar çıktığı yolda iş makineleri karın arasında kayboldu.

 

Yerli ve yabancı turistler, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı’na çıkmak için yolun açılmasını bekliyor. Kommagene Uygarlığı’nda ‘Tanrılar Tahtı’ olarak nitelendirilen ve devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı’ndaki Milli Park alanına bu yıl her zamankinden fazla kar yağdı.

 

Yoğun kara rağmen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinin girişimleri ve Karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla turizm sezonu erken açılacak. Günlerce süren yol açma çalışmaları sonunda Nemrut Dağı misafirlerini ağırlamayı bekliyor.

 

Yetkililer, Adıyaman’daki otellerin Nisan, Mayıs, Haziran ayları için yüzde 90 doluluk oranına ulaştığını ve 2019 yılının turizm açısından iyi geçeceğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:17
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