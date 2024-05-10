10 Mayıs 1975: İsmail Hakkı Kılınç'ın vefatı (Hafız)

Hafız İsmail Hakkı Kılınç, 1902 yılında Kızılcahamam İlçesi’nin Yukarı Kese Köyü’nde doğdu. Babası Hüseyin, annesi Ayşe Hanım’dır. Önce babasının sıkı disiplini altında hafız oldu. Daha sonra köyünde “Odabaşı Halil” ismi ile bilinen hoca efendinin medresesinde Arapça öğrenmeye başladı. Hocası Halil Efendi’nin vefatı üzerine Arapça ve dini ilimler öğrenimine devam edemedi. Hafız İsmail Hakkı Kılınç, kendi köyünde ve çevre köylerde uzun yıllar imam-hatiplik yaptı. Köy imamlığı yaptığı yıllarda köy çocuklarını hafız yapmak,onları dini hizmet mesleğine hazırlamak için büyük çaba harcamıştır.





Kızılcahamam İlçesi Yukarı Kese Köyü



Yetiştirdiği öğrencileri arasında oğlu Hüseyin Kılınç, İbrahim Alver, Rafet Çakır, Şakir Kazan, Hüseyin Ceylan, Osman Sarı ve Hafız Nadir bilinen öğrencileridir. Bu hafızlar daha sonraki yıllarda Ankara’nın çeşitli camilerinde önemli görevler yapmışlardır. Hafız Ali Osman Atakul anlatıyor: Oğlu Hafız Hüseyin Kılınç iyi bir hafızdır. Demirlibahçe Camii müezzini idi. Emekli olduktan sonra vefat etti. Hafız İsmail Hakkı Kılınç, çok sert bir adamdı, eğer ben onda okusaydım hafız olamazdım sanırım. Fakat o yörede çok sayıda hafız yetiştirdi.



Hafız İsmail Hakkı Kılınç, ölüm kendisine geldiği günlere kadar öğrenci okutmayı sürdürmüş, bu eğitime bir gün dahi ara vermemiştir. Ölümünden birgün önce talebelerine “yarın derse gelmeyin, hastayım, sizi okutamayacağım” dedi ve onları evlerine gönderdi.



Ertesi gün (10 Mayıs 1975) ikindi namazı için abdest almaya hazırlandı. Abdestini aldı, ikindi namazını kılamadı. Yatağına girdi, Kur’an okuyarak ruhunu Yüce Allah’a teslim etti.



Cenazesi çevre köylerden gelen kalabalık cemaatin katılımı ile köy mezarlığına defnedildi.