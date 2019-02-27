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10 Mart'ta neler olacak?

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler için YSK seçim takvimi işlemeye devam ederken, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan son dakika 10 Mart açıklaması geldi. Altay, “10 Mart’ta herkes kabullenecek” sözlerini sarf etmesi üzerine 10 Mart'ta ne olacak? 10 Mart'ta darbe mi olacak? sorusu sorulmaya başlandı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:52
10 Mart'ta neler olacak?

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler için YSK seçim takvimi işlemeye devam ederken, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan son dakika 10 Mart açıklaması geldi. Altay, “10 Mart’ta herkes kabullenecek” sözlerini sarf etmesi üzerine 10 Mart'ta ne olacak? 10 Mart'ta darbe mi olacak? sorusu sorulmaya başlandı.

 

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı. Altay, yerel seçimlere yönelik anket sonuçlarına ilişkin bir soruyu yanıtlarken şu ifadeleri kullandı: "Ankara için bir tereddüt yok. İzmir malum ilan edildi bile. Adana, Mersin, Antalya, Eskişehir, Hatay ile ilgili tereddüt taşımıyoruz. Bursa'da birkaç puan önde gidiyoruz. İstanbul'da da an itibarıyla öndeyiz. 10 Mart'ta herkes İstanbul'u CHP'nin aldığını tayin ve tespit edip kabullenecek." CHP Grup Başkanvekili Altay, neden 10 Mart tarihini verdiğinin sorulması üzerine, ekonomik ve toplumsal gidişatın 31 Mart'ın beklenmesine gerek bırakmayacağını öne sürdü.

HDP'nin sırtını dayadığı PKK'ya CHP'den eleştiri

CHP 31 Mart yerel seçimleri için terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile yaptığı ittifak ayyuka çıkarken, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, PKK'nın alçak, hain, eli kanlı bir terör örgütü olduğunun kabul edilmesi gerektiğini belirterek, "Devlet bununla amansız, katı, etkin bir şekilde mücadele etmelidir. Ama Türkiye'nin bir Kürt sorunu vardır. Bunun da çözülmesi gerekir demeliyiz." dedi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:52
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Mersin
  4. Hatay
  5. Eskişehir
  6. Bursa
  7. Antalya
  8. Ankara
  9. Adana
  10. engin altay
  11. chp
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