10 Mart koronavirüs tablosu | Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?

Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 11 Mart 2020’de tespit edildi. İlk vakanın ardından ülkemizde pek çok can kaybı yaşandı. Aşılamada gelinen nokta ve Omicron varyantıyla birlikte virüsün ağır hastalığa yol açma oranı azaldı. Hal böyle olunca açık alanda maske takma zorunluluğu kaldırıldı ve HES kodu zorunluluğu iptal edildi. Salgınla mücadele iki yıl geride kalırken pek çok kişi günlük vaka sayısını merak ediyor.

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Son 24 saatte 358 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 492 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 62 bin 245 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,20, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,01 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 183 bin 69 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.