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"10 liraya zeytinyağı olmaz"

TUYUB Başkanı Önder Akdağ:- "Fıstıklı baklavayı 15 liradan satıyorlar. Antep fıstığının kilogramı 200 lira. Bu bir gıda terörüdür"

29 Kasım 2018 Perşembe 15:42
"10 liraya zeytinyağı olmaz"

EDİRNE (AA) - Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, "Fıstıklı baklavayı 15 liradan satıyorlar. Antep fıstığının kilogramı 200 lira. Bu bir gıda terörüdür. " dedi.

Dernek binasında yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla basın toplantısı düzenleyen Akdağ, kentteki bazı esnafın yabancı turiste hileli gıda sattığını ve fahiş fiyat uyguladığını öne sürdü.

Akdağ, kentin son aylarda başta Bulgaristan ve Yunanistan'dan olmak üzere Balkan ülkelerinden gelen turistlerin ilgi odağı haline geldiğini, sürdürülebilir turizm için yabancı turistlere iyi hizmet verilmesi gerektiğini söyledi.

Kentteki bazı işletmelerin turizmi olumsuz yönde etkileyecek uygulamalar yaptığını belirten Akdağ, "Bazı işletmeler, yabancı misafirlerimize sahte ürünleri fahiş fiyatlardan satıyorlar. Yine aynı şekilde bazı otoparkçıların yabancı vatandaşlara farklı ücret tarifesi uyguladığını görüyoruz. Aynı şekilde bazı esnaf döviz kurlarında keyfi uygulamalar yapıyor. Bunlar bizi çok üzüyor. Sürdürülebilir turizm için bu yanlışlardan vazgeçilmeli." şeklinde konuştu.

Akdağ, dernek olarak incelemelerde bulunduklarını ve turistlerin yaşadığı sıkıntıların çözümüyle ilgili çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

- "Altın yumurtlayan tavuğu kesmeyelim"

Önder Akdağ, şöyle konuştu:

"Bugün Edirne'nin farklı yerlerine gittiğimiz zaman maalesef gıda terörüyle karşılaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Bostan Pazarı'nda bir iş yerine girdim ve 5 kilogramlık sızma zeytinyağının 50 lira olduğunu gördüm. Almak istedim ancak iş yeri sahibi 'bu size uymaz' dedi. Tekrar almak istediğimi söyledim, 'fiyatı çok uygun' dedim. Yine 'yok yok siz almayın' dedi. Bu demektir ki zeytinyağı adı altında farklı yağlar satılıyor. 5 kilogramının 50 lira olması mümkün değil. Fıstıklı baklavayı 15 liradan satıyorlar. Antep fıstığının kilogramı 200 lira. Bu bir gıda terörüdür. Sen oraya Antep fıstıklı yazamazsın. Oraya 'bu baklava bezelyeli' yaz. 15 liraya almak istiyorsa bunu bilerek alsın. Bu ihlallerin önüne geçilmeli. Bazı işletmeler yabancı görünce farklı bir tarifeden ücret alıp, döviz kurunu farklı şekilde hesaplıyor."

Bu yanlışlar devam ederse turizmdeki hareketliliğin uzun vadeli olamayacağına dikkati çeken Akdağ, sözlerini, "İstanbul Laleli'de Ruslarla bu şekilde kötü durumlar yaşanmıştı ve sonuçları ortada. Herkes üzerine düşeni yapmalı, aksi takdirde bir süre sonra kimse kentimize gelmez. Altın yumurtlayan tavuğu kesmemeliyiz." diye tamamladı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 15:42
  1. EDİRNE
  2. fahiş fiyat
  3. TUYUB Başkanı Önder Akdağ
  4. yabancı turistler
  5. yoğunluk

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