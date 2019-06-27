10 kişinin öldüğü kazayla ilgili sürücü tutuklandı Edirne’nin Meriç ilçesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili sürücü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edirne’nin Meriç ilçesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili sürücü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edirne’nin Meriç ilçesinde salı günü saat 04.45 sıralarında Tayfun Ö. idaresindeki 80 HH 267 plakalı minibüs, jandarmanın ’dur’ ihtarına uymayarak ilçede bulunan bir dükkanın duvarına çarparak durabildi. Kaza da 10 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.

Aracın sürücüsü Tayfun Ö., hastanede yapılan tedavilerinin ardından Uzunköprü’de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevine sevk edildi.

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