Endonezya'da 10 kilometre derinlikte 5,8'lik deprem meydana geldi! Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem sonrası 'tsunami' uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Papua eyaletinin başkenti Jayapura'nın 138 kilometre güneydoğusu olan depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem sonrası tsunami uyarısı yapmadı. Maluku eyaletinin başkenti Ambon’da, 26 Eylül’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.

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