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"10 katrilyon liralık uyuşturucularını yakaladık"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "10 katrilyon liralık uyuşturucularını yakaladık terörün. Kaçak sigaradan kazanıyorlardı. Yüzde 21,5'di Türkiye'de kaçak sigara oranı, yüzde 1,5'a düşürdük. Terörün şah damarını kestik"- "Ben İçişleri Bakanıyım, tek tek hangisinin ne iş yaptığına baktım. Bunların çocukları Amerika'da okuyorlar, bunların çocukları İngiltere'de okuyorlar. Bunların çocukları markasını bile benim bilmediğim lüks arabalara biniyorlar, milletin evlatlarını dağda terörist olarak çarpıştırıyorlar"- "Şimdi dönüp orada bulamadıklarını büyükşehirlerde yapmak istiyorlar. 325 PKK, HDP'liyi Cumhuriyet Halk Partisi, artı Saadet Partisi, artı İYİ Parti listelerinde aday yaptılar. Allah'ınızı severseniz, patlayıcı taşıyıp PKK'ya yardım ve yataklık edenin belediye meclis üyeliğinde ne işi var, bana söyleyin"

26 Mart 2019 Salı 14:30
"10 katrilyon liralık uyuşturucularını yakaladık"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "10 katrilyon liralık uyuşturucularını yakaladık terörün. Kaçak sigaradan kazanıyorlardı. Yüzde 21,5'di Türkiye'de kaçak sigara oranı, yüzde 1,5'a düşürdük. Terörün şah damarını kestik." dedi.

Bakan Soylu, Bağcılar Güneşli Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Türkiye'nin boynu bükük, beli eğik, ayakları mecalsiz, parmak sallayınca yerine oturan değil, güçlü, ayakları üzerinde duran bir ülke olduğunu vurgulayan Soylu, Türkiye ve çevresindeki coğrafyaya huzur ve barış getirilmesini istemeyenlerin varlığına dikkati çekti.

"Terörün tamamen kökünü kazıyalım istemiyorlar." ifadesini kullanan Soylu, HDP'li vekillerin lüks içinde yaşadığını anlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Buraya HDP'nin vekilleri gelirse onlara da bir şey söyleyin. Milletin masum çocuklarını alıp ondan sonra dağda terörist yapacağına, kendi çocuklarınız ne iş yapıyor diye bir sorun bakalım. Sorun onlara, milletin yakasından niye düşmüyorsunuz diye... Ben İçişleri Bakanıyım, tek tek hangisinin ne iş yaptığına baktım. Bunların çocukları Amerika'da okuyorlar, bunların çocukları İngiltere'de okuyorlar. Bunların çocukları markasını bile benim bilmediğim lüks arabalara biniyorlar, milletin evlatlarını dağda terörist olarak çarpıştırıyorlar."

Soylu, Doğu ve Güneydoğu'da teröre yardım yaptığı gerekçesiyle el konulan belediye sayısının 94 olduğunu belirtti.

- "Bunların belediyeyle ne işi var?"

Terör örgütlerinin uyuşturucu ticaretinden büyük gelir elde ettiğine değinen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"10 katrilyon liralık uyuşturucularını yakaladık terörün. Kaçak sigaradan kazanıyorlardı. Yüzde 21,5'di Türkiye'de kaçak sigara oranı, yüzde 1,5'a düşürdük. Terörün şah damarını kestik. Şimdi dönüp orada bulamadıklarını büyükşehirlerde yapmak istiyorlar. 325 PKK, HDP'liyi Cumhuriyet Halk Partisi, artı Saadet Partisi, artı İYİ Parti listelerinde aday yaptılar.

Allah'ınızı severseniz, patlayıcı taşıyıp PKK'ya yardım ve yataklık edenin belediye meclis üyeliğinde ne işi var, bana söyleyin. Uyuşturucuları PKK'ya gelir olarak satanların belediye meclisinde ne işi var? Bunların belediyeyle ne işi var? Ne olursunuz bana söyleyin bunu. Bu ülkede jandarma karakoluna molotofkokteylli, bomba atanın, polis karakoluna molotofkokteyli atanın, Apo'nun özgürlüğü, İmralı'dan çıkması için açlık grevi yapanın belediye meclisinde ne işi var? Dağa adam sevk edenin, onun için aracılık edenin belediye meclisinde ne işi var?"

Bakan Soylu, konuşmasının ardından vatandaşlara bez torba dağıttı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 14:30
  1. Bağcılar
  2. Güneşli
  3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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