10 katlı apartmanın çatı katında yangın Antalya’da 10 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya’da 10 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya’nın Yıldız Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerinde bulunan 10 katlı apartmanın çatı katında bugün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Apartman sakinlerinin ihbarıyla durum itfaiyeye bildirilirken adrese 5 adet itfaiye aracı da sevk edildi. İtfaiye erleri su sıkarak alevlere müdahale etti. Ardından itfaiye ekiplerince söndürme çalışması yapıldı. Yangından şans eseri etkilenen kimse olmadı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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