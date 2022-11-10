10 Kasım: Mustafa Kemal alkole bağlı sirozdan hayatını kaybetti... İşte hayatı boyunca geçirdiği hastalıklar

Alkole bağlı siroz hastalığı sebebiyle 10 kasım 1938 günü hayatını kaybeden Mustafa kemal, cephedeki ağır koşullar ve kronik sebeplerle geçirdiği bir çok hastalık vardı. Çocukluğundan itibaren geçirdiği bazı hastalıkları derledik.

Sıtma

Mustafa Kemal'in ilk hastalığı, Manastır İdadisinde geçirdiği “sıtma”dır. Üç ay verilen rapor ile iyileşir. Çanakkale savaşları sırasında, tekrar sıtmaya yakalanır.

Böbrek rahatsızlığı

Çanakkale Savaşı boyunca, sıtmanın yanında “Böbrek rahatsızlığı” da çekmiştir. 1917 yılı sonunda Veliaht Vahdettin Han Hazretleri ile Almanya’ya gider, daha da hasta olarak döner. Hastalığı daha da artan Mustafa Kemal, Viyana’ya tedaviye gider. Bristol Otelinde kalan Kemal Paşa'nın Cottağe Sanatoryumunda tedavisi başlar, Karlsbat’da kaplıca tedavisi görür.

Cephede sol gözünden yaralanması

1908 yılında, Libya‘ya gider, savaş sırasında, arkadaşlarının raporundan şu bilgiye rastlarız; “Mustafa Kemal’in yanına vardığımda onun yüzünü tanınmaz bir halde buldum. Bir elinde kılıcı vardı, diğer elinde mendili sağ gözünü kapatıyordu. Yaralandığını zannettim. Hayır, yaralı değildi. Fakat harabeler arasında yıkılan bir sütundan fırlayan kireç taşı parçası şiddetle gözüne çarpmıştı.”

Difteri

Çocukluğunda difteri ve kuş palazı geçirmiştir.

Sakarya savaşında kaburga kemiği kırığı

12 Ağustos 1921’de Polatlı’da attan düşmüş ve üç kaburga kemiğini kırmıştır.

Kulak egzaması

Mustafa Kemal gençliğinden itibaren kulak egzaması vardı. 1926’da Bursa’da kulak egzaması nüksetti. Bu nedenle ile sık sık kulak iltihabı geçirmiştir.

Kalp krizi

Mustafa Kemal, Cumhuriyetin ilanını hemen ardında 11 Kasım 1923 günü, kalp krizi geçirmiştir. Orada bulunan arkadaşları olayı şöyle anlatır; “O günü henüz öğlen yemeği için oturduğu sofradan kalkmamışken apansız gelen sancıyla yüzü kasılan Mustafa Kemal, emir erine güçlükle bunları söyledikten sonra doğrulmaya çalışırken masaya yığılıverdi.

Kaynak: Euro News -Yeni Akit