10 Kasım 2011: Bahri Zengin'in (Milletvekili) vefatı

Bahri Zengin 1942 yılında Kilis’te doğdu. İTÜ Makina Fakültesi, Delft Teknik Üniversitesi Sanayi Yönetimi ve Bölgesel Kalkınma Alanında eğitim gördü. Makina Yüksek Mühendisi oldu.







Bunun yanında Devlet Planlama Teşkilatı uzmanı olarak çalıştı. Makine Kimya Endüstrisi Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Ayrıca Mavera Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği yaptı.







20. ve 21. hükümet dönemlerinde İstanbul Milletvekili seçildi. Bahri Zengin, 10 Kasım 2011 tarihinde Ankara’da vefat etti. Hacı Bayram Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.