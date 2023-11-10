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Tarih 10 Kasım 2011: Bahri Zengin'in (Milletvekili) vefatı
Tarih

10 Kasım 2011: Bahri Zengin'in (Milletvekili) vefatı

Yeniakit Publisher
2023-11-10 07:06:00 -
10 Kasım 2011: Bahri Zengin'in (Milletvekili) vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, eski Milletvekili Bahri Zengin'i hayırla yâd ediyoruz.

Bahri Zengin 1942 yılında Kilis’te doğdu. İTÜ Makina Fakültesi, Delft Teknik Üniversitesi Sanayi Yönetimi ve Bölgesel Kalkınma Alanında eğitim gördü. Makina Yüksek Mühendisi oldu.



Bunun yanında Devlet Planlama Teşkilatı uzmanı olarak çalıştı. Makine Kimya Endüstrisi Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Ayrıca Mavera Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği yaptı.



20. ve 21. hükümet dönemlerinde İstanbul Milletvekili seçildi. Bahri Zengin, 10 Kasım 2011 tarihinde Ankara’da vefat etti. Hacı Bayram Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Yorumlar

İsmaıl Ercıktı

Cenabı Allah Gânı ganı Rahmet etsın inşallah
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