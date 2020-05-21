10 kargo çalışanının testi pozitif çıktı! Çok sayıda kişi karantinaya alındı
Kayseri'de bir kargı şirketi çalışanı 10 kişide koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası 50 çalışan karantinaya alındı.
Türkiye çapında dağıtım yapan kargo şirketinin Kayseri şubesinde çalışan 10 kişinin yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
50 kişi karantinada
10 kişinin testinin pozitif çıkmasının ardından, kargo şubesinde çalışan diğer 50 kişinin kontrol amaçlı karantina altına alındığı bildirildi.