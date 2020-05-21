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Korona Virüs

10 kargo çalışanının testi pozitif çıktı! Çok sayıda kişi karantinaya alındı

Kayseri'de bir kargı şirketi çalışanı 10 kişide koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası 50 çalışan karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:46:00 -
10 kargo çalışanının testi pozitif çıktı! Çok sayıda kişi karantinaya alındı

Türkiye çapında dağıtım yapan kargo şirketinin Kayseri şubesinde çalışan 10 kişinin yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

50 kişi karantinada

10 kişinin testinin pozitif çıkmasının ardından, kargo şubesinde çalışan diğer 50 kişinin kontrol amaçlı karantina altına alındığı bildirildi.

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