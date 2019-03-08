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10. Kadın Festivali Kültürpark’ı renklendirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 10.

08 Mart 2019 Cuma 14:39
10. Kadın Festivali Kültürpark’ı renklendirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 10. Kadın Festivali, Kültürpark’ta düzenlenen renkli ve coşku dolu etkinliklerle başladı. Kadınlar, açılış töreni için ayrılan 6 bin 500 kişilik oturma alanının tamamını doldurdu.


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" etkinlikleri kapsamında bu yıl 10.’sunu düzenlediği “Kadın Festivali” Kültürpark 3 No’lu Hol’de, binlerce İzmirli kadının katılımıyla gerçekleşti. 3 güne yayılan etkinliklerin ilk gününde kadınlar, 6 bin 500 kişilik oturma alanının tamamını doldurdu. Renkli görüntüler ve ilginç gösterilere sahne olan festivalin açılış törenine; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve CHP Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Tunç Soyerile birlikte ilçe belediye başkanları ve eşleri de katıldı.



"İzmir kadını İzmir’i ileriye taşıdı"


Festivalin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, belediye üst düzey yönetici kadrosunda çok sayıda kadın isme görev verdiklerini hatırlattı ve "Yönetim kadromuzun en az yüzde 70’i kadınlardan oluşuyor. İzmir bir kadın kentidir. İzmir yaşam felsefesini, dik duruşunu ve gelişmesini kadınlarına borçludur. Sosyal hayatta, sokakta, toplumun içinde özgürce dolaşan İzmir kadını, İzmir’in daha da ileriye gitmesini sağlamıştır. Sağlamaya da devam edecektir. Biz buradaki yereldeki iktidarımızı sizlere borçluyuz. Sizlerin anne şefkatine borçluyuz" dedi.



"Bütün kadınlar birleşeceğiz"


İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Kızbes Aydın da, "Biz kadınlar, temel insan haklarında eşitlik istiyoruz. Sosyal, siyasal kültürel haklarda eşitlik istiyoruz. Şiddete karşı mücadelede, ayrımcılıkta bütün kadınlar birleşeceğiz. Sayın Başkanım Aziz Kocaoğlu’nun kadına verdiği destekleri biliyorum. Kadın kooperatiflerinin kurulmasında, tarımsal kalkınmada, meslek sahibi yapmada hep yanımızda olmuştur. Başkan adayı Tunç Soyer’den de Başkanımız Aziz Kocaoğlu’nun yürüttüğü kadın çalışmalarını daha ileriye taşınmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.


Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Tülin Erarslan, 8 Mart’ın bir anma ve anlama günü olduğunu, kadınların iş ve sosyal hayatta eşitçe var olmalarını istediklerini söyledi.


Konuşmaların ardından Gazeteci, Ekonomist Meliha Okur "Kadın ve Çocuk Yoksulluğu" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Okur’a İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Hasan Tahsin Kocabaş eşlik etti. Başkan Aziz Kocaoğlu ve davetliler daha sonra festival kapsamında açılan stantları dolaştı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:39
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