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İstanbul merkezli 10 ildeki silah kaçakçılığı operasyonunda yeni gelişme! 4'ü polis 32 şüpheli adliyeye sevk edildi

22 Ekim'de İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 83 kişiden 51'i serbest bırakılırken, geriye kalan 32 kişi adliye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 32 kişiden 4'ünün ise polis olduğu bildirildi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 11:56
İstanbul merkezli 10 ildeki silah kaçakçılığı operasyonunda yeni gelişme! 4'ü polis 32 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4'ü polis 32 şüpheli adliyeye sevk edildi.

51 şüpheli serbest bırakıldı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 22 Ekim'de atölyelerde yasa dışı yollarla ürettikleri çok sayıda silahı piyasaya sürme hazırlığında olan suç örgütüne yönelik düzenlenen 10 ildeki operasyonda 83 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 51 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

4'ü polis 32 şüpheli adliyeye sevk edildi

Baskınlarda 3 silah atölyesinde ele geçirilen, 54 ruhsatsız tabanca, 7 bin değişik çap ve markalarda fişek, 7 yivsiz av tüfeği, silah kalıpları ve silah yapımında kullanılan malzemeler emniyette sergilendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4'ü polis 32 şüpheli Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 11:56
  1. İstanbul
  2. silah kaçakçılığı operasyonu
  3. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
  4. Anadolu Adliyesi
  5. yivsiz av tüfeği
  6. ruhsatsız tabanca

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  • Murat gözükaraMurat gözükara7 sa önce
    Özellikle genç polisler.. Askerliği yapmadığı için sıkıntılı

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