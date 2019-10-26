İstanbul merkezli 10 ildeki silah kaçakçılığı operasyonunda yeni gelişme! 4'ü polis 32 şüpheli adliyeye sevk edildi 22 Ekim'de İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 83 kişiden 51'i serbest bırakılırken, geriye kalan 32 kişi adliye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 32 kişiden 4'ünün ise polis olduğu bildirildi.

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4'ü polis 32 şüpheli adliyeye sevk edildi. 51 şüpheli serbest bırakıldı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 22 Ekim'de atölyelerde yasa dışı yollarla ürettikleri çok sayıda silahı piyasaya sürme hazırlığında olan suç örgütüne yönelik düzenlenen 10 ildeki operasyonda 83 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 51 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 4'ü polis 32 şüpheli adliyeye sevk edildi Baskınlarda 3 silah atölyesinde ele geçirilen, 54 ruhsatsız tabanca, 7 bin değişik çap ve markalarda fişek, 7 yivsiz av tüfeği, silah kalıpları ve silah yapımında kullanılan malzemeler emniyette sergilendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4'ü polis 32 şüpheli Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

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