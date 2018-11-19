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10 İldeki FETÖ operasyonu

10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerler ile askerlerden ve infaz koruma memurlarından sorumlu "mahrem imamları"n bulunduğu 11 zanlıdan biri tutuklandı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 20:02
10 İldeki FETÖ operasyonu

Ağrı merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerler ile askerlerden ve infaz koruma memurlarından sorumlu "mahrem imamları"n bulunduğu 11 zanlıdan biri tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ağrı Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık işlemlerinden sonra hakim karşısına çıkarılan zanlılardan biri tutuklanırken, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY soruşruması çerçevesinde örgütün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttükleri ve "mahrem imamlar" tarafından ankesörlü telefonlardan örgütsel amaçlı arandıkları tespit edilen muvazzaf askerler ile bu askerler ve infaz koruma memurlarından sorumlu mahrem imamların bulunduğu 11 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Ağrı merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 20:02
  1. FETÖnün Mahrem İmamları
  2. Ağrı Emniyet Müdürlüğü
  3. mahrem imamlar
  4. Başsavcılığı
  5. Mahrem İmam
  6. Başsavcılık
  7. Başsavcı
  8. Memur
  9. Ağrı

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