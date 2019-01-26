10 ilde operasyon! 1 milyonluk vurgun yapan şebeke çökertildi

Kırıkkale merkezli 10 ilde yapılan “Kale” isimli operasyonda; çiftçilerden 1 milyonluk vurgun yapan 14 kişilik dolandırıcı şebekesi çökertildi.

2 ay takip edildiler

Kırıkkale merkezli Ankara, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Konya, Çankırı, Nevşehir, Aksaray, Niğde ve Kayseri'de dolandırıcılara yönelik şüpheli şahısların ikamet adreslerine “Kale” isimli operasyon düzenlendi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2 ay süre ile teknik ve fiziki takibi neticesinde yapılan “Kale” isimli operasyonda; çiftçileri dolandırarak 1 milyonluk vurgun yapan 14 şüpheli gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından H.E., D.A., H.B., A.K., F.Y., M.D., E.P., A.P, M.P., R.K., H.A., H.B., H.O. ve M.Y. isimli zanlılar Kırıkkale Adliyesine çıkarıldı.

14 adet büyükbaş hayvan ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre; 26 suç dosyasında şüpheli olduğu tespit edilen, sahte, ikiz çek ve senet vermek sureti ile yurt genelinde değişik illerde çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine yönelik büyükbaş ve küçükbaş hayvan dolandırıcılığı olaylarına karıştığı tespit edilen şahıslarla ilgili Kırıkkale merkez ve ilçeleri ile Ankara'nın değişik ilçelerinde jandarma destekli yapılan eş zamanlı operasyonda olaylara karıştığı tespit edilen 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonda çalıntı olduğu tespit edilen 14 adet büyükbaş hayvan, 1 adet LCD televizyon, 3 adet pompalı tüfek, sahte, ikiz çek ve senetler ele geçirildi.

Kırıkkale'ye bağlı Keskin ilçesinde yapılan aramalarda bahse konu suçlar vasıtasıyla temin edilen 14 büyükbaş hayvanın gerekli işlemler için Kırşehir'de adli mercilere teslim edildiği öğrenildi.