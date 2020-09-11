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15 Temmuz 10 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı
15 Temmuz

10 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

Balıkesir merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 16:34:00 -
10 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün adliye yapısının deşifre edilmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, adliye imamlarıyla teması olan zanlılar için icra müdürü, başyazar, icra memuru gibi bazı çalışanlara tutuklama emri çıkarıldı. 

Balıkesir, Diyarbakır, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Van, İstanbul, Ankara, Uşak ve Kastamonu'da düzenlenen eşzamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
 

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