10 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı
Balıkesir merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün adliye yapısının deşifre edilmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, adliye imamlarıyla teması olan zanlılar için icra müdürü, başyazar, icra memuru gibi bazı çalışanlara tutuklama emri çıkarıldı.
Balıkesir, Diyarbakır, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Van, İstanbul, Ankara, Uşak ve Kastamonu'da düzenlenen eşzamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.