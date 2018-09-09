10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 10 rütbeli gözaltında
Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik 10 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 10 rütbeli asker ve 3 ihraç askeri öğrenci gözaltına alındı.09 Eylül 2018 Pazar 16:39
Edinilen bilgiye göre, Isparta merkezli olarak; Ankara - Burdur - Eskişehir - Bitlis - Şanlıurfa - Kastamonu - İzmir - Ağrı ve Bursa’da FETÖ/PDY silahlı suç örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, ardışık arama ve ankesörlü telefon iletişimiyle ilgili olarak, 5 teğmen, 5 astsubay ile 3 ihraç askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüphelinin Isparta’ya getirildiği ve adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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