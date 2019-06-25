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10 il ve KKTC'de düğmeye basıldı! 18 gözaltı

Van merkezli 10 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 18 zanlı yakalandı.

25 Haziran 2019 Salı 11:39
10 il ve KKTC'de düğmeye basıldı! 18 gözaltı

Van merkezli 10 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 18 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, TSK ve Jandarma içindeki, mahrem imamlar tarafından "ardışık arama" ve "kripto şifreleme" yöntemleriyle arandıkları belirlenen ve haklarında bilgi ve belgeler bulunan 5 muvazzaf subay, 9 muvazzaf astsubay, bir emekli subay, bir emekli uzman erbaş, istifa eden bir astsubay ile KHK ile ihraç edilen bir subaya yönelik çalışma yürütüldü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Van, İstanbul, Ankara, İzmir, Malatya, Isparta, Denizli, Aydın, Kırklareli, Mardin ile KKTC'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:39
  1. Van
  2. Mardin
  3. Malatya
  4. Kırklareli
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Isparta
  8. Denizli
  9. Aydın
  10. Ankara
  11. FETÖ operasyonu
  12. eş zamanlı operasyon
  13. gözaltılar var
  14. Terörle Mücadele

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