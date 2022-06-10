10 Haziran 1940: Matbuat Umum Müdürlüğünden Gazetelere Sıkıyönetim Talimatları Gönderilmesi

CHP'nin Milli Şefi İsmet İnönü'nün tek başına iktidar olduğu yıllarda 108 gazeteyi muhalif yayınlar yaptığı gerekçesiyle kapattırmıştı.





Tarihçi-Yazar Mustafa Armağan, “Tek Parti Devri” başlıklı kitabında Milli Şef Dönemi Basın hayatının karnesini şöyle çıkartır: İnönü, sınırlı imkanlarla yayın yapan 108 gazetenin kapısına kilit vurdu. İnönü'nün ilk kapattırdığı gazetenin başında ise bugün CHP'nin yayın organı gibi davranan Cumhuriyet gazetesi geliyor. İnönü, dönemin gazetelerinden Vatan, Tan ve Tasvir-i Efkar'ı da kapattırmış. Kitapta, 1939-1945 tarihleri arasında bazı gazetelere verilen kapatma cezalarının rakamları şöyle sıralanıyor: “Vatan: 7 ay, 24 gün. Cumhuriyet: 5 ay, 9 gün. Tan: 2 ay, 13 gün. Tasvir-i Efkar: 3 ay.”





Kabaklı, Rejimin basına nasıl bir baskı uyguladığını gözler önüne serer. Matbuat Umum Müdürlüğünden 10 Haziran 1940 günü gazetelere şöyle talimatlar gönderiliyordu:

1- Anadolu Ajansı’nın haberlerinden başka haber yazılmayacaktır.

2- Sansasyonel başlık yapılmayacaktır.

3- Baş makale yazılmayacaktır.

4- İkinci baskı ve ilâve yapılmayacaktır.

(İtalya’nın harb ilânı vesilesiyle tebliğ edilmiştir.)





10 Haziran 1946: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin kurulması



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 10 Haziran 1946'da Sedat Simavi, Sadun Galip Savcı, Cihat Baban, Hayri Alpar ve Sait Kesler tarafından kurulmuş olan bir cemiyettir.









10 Haziran 2000: Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad öldü. Yerine 17 Temmuz'da oğlu Beşar Esad getirildi.





