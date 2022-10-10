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Tarih 10 Ekim 1977: Yazar İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın Vefatı
Tarih

10 Ekim 1977: Yazar İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın Vefatı

Onlar yaşadıkları dönemlere çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bıraktılar. Bugün de Yazar İsmail Hakkı Uzunçarşılı’yi hayırla yâd ediyoruz.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 07:10:00 - 2022-10-10 07:11:18
10 Ekim 1977: Yazar İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın Vefatı

23 Ağustos 1888, İstanbul - 10 Ekim 1977, İstanbul) Darülfünûn Edebiyat Şubesi’ni 1912’de bitirdi. Kütahya İdadisi’nde başladığı öğretmenliği Kastamonu ve Balıkesir’de sürdürdü. Maarif müfettişliği ve ilköğretim genel müdürlüğü yaptı. 1927-1950 arasında milletvekilliğinde bulundu.



Türk Tarih Kurumu’nun kurucuları arasında yer aldı. 1933’teki üniversite reformunda İstanbul Üniversitesi’ne profesör olarak atandı. 1958’de öğretim üyeliğini bıraktı.



Bundan sonra araştırmalarını özellikle Topkapı Sarayı Arşivi’nde sürdürdü. 30 kadar kitap ve 100’ün üstünde bilimsel makaleye imza attı.(https://www.kitapyurdu.com)

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