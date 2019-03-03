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-10 derecede operasyon

Erzurum kent merkezi ile iki ilçede farklı suçlardan aranan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

03 Mart 2019 Pazar 13:55
-10 derecede operasyon

Erzurum'da, aranan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında "kasten adam öldürme, yaralama, dolandırıcılık, yağma ve hırsızlık" suçlarından aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü sabah 06.00'da, kent merkezi ile Horasan ve Tortum ilçelerinde 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında 3 aydan 22 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan il merkezinde 15, Horasan ve Tortum ilçelerinde ise birer şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası sağlık kontrolünden geçirilerek Erzurum Adliyesine sevk edilen zanlılardan 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 13:55
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