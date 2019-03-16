0553 313 94 23

10 dakikada 10 metre uzunluğunda kol böreği yedi

16 Mart 2019 Cumartesi 19:46
10 dakikada 10 metre uzunluğunda kol böreği yedi

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen "En Uzun Börek Yeme Yarışması"nda birinciliği, 10 dakikada 10 metre uzunluğundaki kol böreğini yiyen kişi elde etti.

Bir börek imalat firmasının Osmangazi ilçesinde düzenlediği "5. Geleneksel Börek Festivali" kapsamındaki etkinlikte 40 yarışmacı, 360 metre uzunluğundaki böreği 10 dakikada tüketmeye çalıştı.

Yarışmacılardan Orhan Zeydan'ın 10 metre uzunluğunda kol böreği yiyerek birinciliği elde ettiği yarışmada, Gökhan Taşçı 8,40 metre ile ikinci, Uğur Zorlu da 6,40 metre ile üçüncü oldu.

Yarışmada, birinciye bin 500 yüz lira değerinde hediye çeki ve 2 çeyrek altın, ikinciye 750 lira değerinde hediye çeki, üçüncüye ise 500 lira değerinde hediye çeki verildi.

Börek imalatı firmasının sahibi Hasan Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce 2 bin 23 metrelik börek yaptıklarını aktardı.

"En Uzun Börek Yeme Yarışması"nı düzenlemeye başladıklarını belirten Acar, "Dünyanın birçok yerinde çeşitli festivaller düzenleniyor. Biz de ülkemizde milli yiyeceklerimize sahip çıkmak için böyle bir yarışma düzenledik. İleriki yıllarda da Bursa'da 'Balkan Börek Festivali' düzenleyerek Bursa'nın adını dünyaya duyurmak istiyoruz." diye konuştu.

Festival için yaklaşık 400 kilogram börek yaptıklarını anlatan Acar, "Yaptığımız börekleri vatandaşlara dağıtacağız. Bu yarışmayı inşallah her sene yapacağız." ifadesini kullandı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 19:46
  1. Börek
  2. Bursa
  3. yarışma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Himmetler Pensilvanya'ya, haraçlar Kandil'e gidecek"
    1. "Himmetler Pensilvanya'ya, haraçlar..
    2. Hollanda'da Suriye gösterisi düzenlendi
    3. Şarkıcı Ferat Üngür hakkındaki PKK..
    4. Gürcistan’da Nevruz coşkusu
    5. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    6. İzmir'de yüksekten düşen kişi öldü
    7. Afganistan'da patlama: 4 ölü
    8. 10 dakikada 10 metre uzunluğunda kol..
    9. AK Parti'nin Zeytinburnu mitingi
    10. Pervin Buldan'dan gaf üstüne gaf!
    11. Kar ve çamurla kaplı yolda cenaze..
    12. Bakan Kasapoğlu: “Türkiye’de spor..
    13. Kanala düşen kardeşlerden biri..
    14. CHP adayı Aras seçim çalışmalarına..
    15. Şişli’de metruk binada yangın
    16. Beşiktaş-Göztepe maçından notlar
    17. Destici'den "İttifak yapılacaksa yasal..
    18. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum..
    19. Ünal, "Yeni Zelanda katliamı dünyanın..
    20. Hayallerindeki düğünü 16 yıl sonra..
    21. Başkan Çelik Sancaklıbozköy’de destek..
    22. Erdoğan: “Birileri seçimlerde farklı..
    23. Erdoğan'dan 'Ayasofya' açıklaması:..
    24. Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 -..
    25. Çanakkale'de Bahçeşehir Koleji tanıtım..
    26. Saman yüklü kamyon yola devrildi
    27. Almanya'da ırkçılık karşıtı protesto
    28. Kemal Kılıç: “Küçümsenmeyecek bir puan..
    29. Fırat Gül: “Rakip 10 kişi kalınca..
    30. Başkan Çelik Yeni Zelanda’daki terör..
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler