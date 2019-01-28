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10 dağcının yaşamını yitirdiği dağda hayatta kalmayı öğreniyorlar

Gümüşhane'de 10 yıl önce yaşanan çığda 10 dağcının hayatını kaybettiği Zigana Dağı'nda, her yıl TDF tarafından kış eğitim kampı düzenleniyor- Bu yıl yurdun çeşitli yerlerinden 120'yi aşkın dağcının katıldığı kampta katılımcılar, zorlu kış ve dağ şartlarında hayatta kalma eğitimi alıyor

28 Ocak 2019 Pazartesi 11:15
10 dağcının yaşamını yitirdiği dağda hayatta kalmayı öğreniyorlar

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de, 10 yıl önce çığ düşmesi sonucu 10 dağcının hayatını kaybettiği Zigana Dağı'nda her yıl Türkiye Dağcılık Federasyonunca (TDF) kış eğitim kampı düzenleniyor.

Federasyonun eğitim planlaması kapsamında yurdun çeşitli yerlerinden Zigana Dağı'na gelen 120'yi aşkın dağcı, zorlu kış koşullarında yaşamlarını sürdürme ve barınma eğitimlerini teorik ve uygulamalı alıyor.

Bir hafta sürecek kampta dağcılar, 2 bin 100 rakımda soğuk ve karlı havanın yanı sıra tipiye rağmen çadır kurup kardan duvarlar oluşturarak doğada hayatta kalmanın ve korunmanın yollarını öğreniyor.

Eğitim sonunda uygulanacak yazılı ve uygulamalı sınavda başarı gösteren dağcılar, federasyonun düzenlediği 8 etaptan oluşan eğitimin diğer etaplarına katılma hakkı kazanacak.

TDF eğitmenlerinden Cengiz Erdener, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 gün sürecek kampta dağcıların kış şartlarında barınma, malzeme kullanma, çığ bilgisi, çığdan korunma ve yaşamını sürdürme gibi bir dizi uygulamalı eğitimlerden geçirildiğini söyledi.

Zigana Dağı'nın kış mevsimi dolayısıyla zorlu bir coğrafya olduğunu ve bu nedenle eğitim için seçildiğini belirten Erdener, kampta katılımcıların aldıkları teorik eğitimlerini uygulama imkanı bulduklarına dikkati çekti.

Erdener, kampın bulunduğu Zigana Dağı'nda zaman zaman fırtına ve tipi ile de karşılaştıklarını ifade ederek, "Geçtiğimiz gece bir fırtına atlattık. Ege'den, Antalya'dan gelen dağcı arkadaşlarımız var. Onlar da yoğun kış şartlarını görmüş oldular. Arkadaşlarımız bu koşulları yaşayarak öğreniyorlar. Amacımız sağlıklı bir şekilde kazasız, belasız bu sporu yapmalarını sağlamak." dedi.

- "Sporu bilinçli ve doğru şekilde yapmak için eğitimler veriyoruz"

Zigana Dağı'nda 2009 yılında yaşanan çığda 10 dağcının yaşamını yitirdiğini anımsatan Erdener, şunları kaydetti:

"Benzer kazaları yaşamamak, sporu bilinçli ve doğru şekilde yapmak için eğitimler veriyoruz. Çığda hayatta kalmak, zorlu hava şartlarında hayatta kalmak, beslenmek ve su temini gibi her türlü teknik ve uygulamalı bilgiyi kendilerine aktarıyoruz. Rüzgar bizim için çok büyük bir dezavantaj. Rüzgardan korunmak için kar bloklarından yararlanıyoruz. Kar duvarı örmek eğitimin önemli bir konusu. Yaptığımız kar duvarları bizi ve malzemelerimizi sert rüzgarlardan koruyor. Uygun kar duvarları yaparsak çadırlarımız patlamıyor. Bu beşinci kursumuz. Tüm kurslarımızı bitiren arkadaşlarımız bilinçli eğitmen bir dağcı oluyor."

Katılımcılardan Nurullah Çoban da Aksaray'dan geldiğini belirterek, kampta arkadaşlarıyla verimli bir kurs geçirdiklerini söyledi.

Olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olduklarına işaret eden Çoban, "Yemeklerimizi kendimiz yapıyoruz. Belli zamanlarda mola alanlarımız var. Zor zamanlara kendimizi hazırlamaya çalışıyoruz. Uyku durumumuz güzel. Akşam saat 21.30'da yatıyoruz. Sabah 6.30'da kalkıyoruz. Güzel bir şekilde hepimiz, elimizden geldiğince kamp koşullarına uymaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Zigana Dağı'nda, 25 Ocak 2009'da yürüyüşe çıkan TEDAK üyesi 17 kişi çığ altında kalmıştı. Olayda Burçak Sevim, Davut Akdeniz, Erhan Terzi, Özlem Timurcuoğlu, Hüseyin Karaosmanoğlu, Gülhanım Piyale, Yasemin Aktaş, Hasan Ali İsaoğlu, Dursun İnan ve Hüsniye Sarıbıyık hayatını kaybetmişti.


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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 11:15
  1. Gümüşhane
  2. Türkiye Dağcılık Federasyonu kış eğitimi
  3. Zigana Dağı

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