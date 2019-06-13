10 çocuğu ve 35 torununu teşi ile yün eğirerek ördüğü çoraplarla büyüttü

Ağrı’nın Yukarı Ağadeve köyünde yaşayan 78 yaşında 10 çocuk ve 35 torun sahibi Zeynep Aslankılıç, teşi ile yün eğirerek elde ettiği iplerden ördüğü çoraplarla çocuklarını ve torunlarını büyüttüğünü söyledi.

Çocuk yaştayken teşi ile yün eğirip çorap örme işini annesinden öğrendiğini söyleyen Aslankılıç, sürdürdüğü bu işi ilk başlarda çocuklarına sağlıklı ve sağlam çoraplar elde etmek için yaptığını, son zamanlarda ise bu işi hobi olarak yaptığını kaydetti. 60 yıldır asırlık geleneği sürdüren Aslankılıç, 18 yaşında annesinden öğrendiği teşi ile yün eriyip çorap örmeyi yarım asrı geçkin süredir devam ettirerek gelecek nesillere aktarmak istediğini dile getirdi.

Kış aylarında soğuklardan korunmak için koyunlardan kırpılan yünlerle fabrika çoraplarına göre çok daha sağlam olan teşi ile yün eğirip çoraplar ören ve bu çoraplarla 10 çocuğunu 35 torununu büyüten Aslankılıç, küçük yaşta öğrendiği bu geleneği devam ettirdiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Unutulmaya yüz tutmuş bu geleneği ömrüm yettiğince devam ettirmek istiyorum" dedi.

Gençlik yıllarında herkesin bu işe çok meraklı olduğunu ve öğrenmeye hevesli oldukları için çocuk yaşlarda öğrendikleri teşi ile yün eğirip çorap örmenin yapılış aşamalarını anlatan Aslankılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Koyunlardan kırpılan yünler yıkanıp kurutulur. Çamurlu yünler taraktan geçirilir. Sonra teşi ile sabırla eğirir. İplik yumakları yapıldıktan sonra bu yün ipliklerden 5 adetlik ince küçük şişlerle yün çoraplar örülür. En sonunda da çocuklar örülen bu yün çorapları lastik çizmelerinin altına giyerler ve ayakları bütün gün hiç üşümez."

Çorapları satmak için değil hobi olarak yaptığını ve yaptıkları çorapları çocuklarına ve torunlarına hediye ettiğini söyleyen Aslankılıç, "Bu iş bana bir hobi oldu. Can sıkıntısına çok iyi geliyor. Bu yüzden elimden düşürmüyorum. Kendimi bildim bileli teşiyle yün eğirip çorap örüyorum. 78 yaşındayım ve hala elimin boş durmasına dayanamıyorum. Boş kalınca hemen elime ya teşimi ya da çorap örgümü alıyorum" şeklinde konuştu.

Yeni neslin daha çok hazır giyime yöneldiğini ve bu yüzdende el emeğinin eski önemini yitirdiğini belirten Aslankılıç, "Aslında biz şanslıydık. Bizim zamanımızda el emeğinin çok değeri vardı. Şimdilerde kimse merak bile etmiyor. Hatta beğenmiyorlar. Hazır giyim çok tercih ediliyor ama hazır giyim çoğaldığından beri sağlık sorunları da arttı. Ben doğallıktan yanayım. Çocuklarımı bu çoraplar hatta yünden yaptığım kazaklarla büyüttüm" ifadelerini kullandı.

Gençlerin eski geleneklere yönelmeleri gerektiğine vurgu yapan Aslankılıç, şu sözleri kullandı:

"Ben kendi adıma gelenek ve göreneklerimizi gençlere tanıtmaktan memnun olurum. Yeni nesil geçmişini bilmeli ve bunu önümüzdeki nesillere taşımalı. Ben kızlarıma öğrettim başka öğrenmek isteyen olursa da yardımcı oluyorum. Ama artık yaşım ilerledi. Eskisi gibi gücüm yok."